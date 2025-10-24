Präsident Neuendorf: 100 Millionen für Frauen-Bundesliga

Präsident Neuendorf: 100 Millionen für Frauen-Bundesliga

Veröffentlicht 24.10.2025 - 18:03 Uhr

Wie geht es mit der Bundesliga der Frauen weiter? DFB-Boss Neuendorf äußert zwei Wochen vor dem Bundestag ein paar Ideen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH