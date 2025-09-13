Offiziell: Nuri Sahin neuer Trainer von Basaksehir Istanbul

Offiziell: Nuri Sahin neuer Trainer von Basaksehir Istanbul

Veröffentlicht 13.09.2025 - 14:39 Uhr

Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin hat einen neuen Club gefunden. Der 37-Jährige coacht nun einen Verein aus Istanbul.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH