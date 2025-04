Neuer Fan-Trend? Zerstörte Stadion-Klos sorgen für Ärger

Das Phänomen ist bekannt, doch zuletzt häufen sich Berichte über Vandalismus von Fußballfans in Stadiontoiletten. Nimmt die Klo-Randale zu - und was macht es so schwer, solche Vorfälle aufzuklären?

© Thomas Eßer, dpa