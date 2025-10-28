Nach medizinischem Notfall: Leipzig-Fan in Cottbus gestorben

Veröffentlicht 28.10.2025 - 22:12 Uhr

Die Leipziger Fans stellen nach der Pause ihren Support ein. Sie trauern um einen verstorbenen Fan in Cottbus.
© dpa

