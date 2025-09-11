Nach Aufruf des Staatschefs: Venezuela-Coach muss gehen

Veröffentlicht 11.09.2025 - 16:27 Uhr

Venezuela verpasst wieder mal eine Fußball-WM. Der Staatspräsident fordert daraufhin Konsequenzen - der Verband setzt sie um.
