Medien: Nuri Sahin mit Basaksehir Istanbul einig

Medien: Nuri Sahin mit Basaksehir Istanbul einig

Veröffentlicht 12.09.2025 - 15:06 Uhr

Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin hat Berichten zufolge einen neuen Club gefunden. Es geht in die türkische Süperlig.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH