Max Kruse hat keine Lust mehr auf Fitmachen und Disziplin

Max Kruse hat keine Lust mehr auf Fitmachen und Disziplin

Veröffentlicht 23.09.2025 - 08:36 Uhr

Ex-Nationalspieler Kruse schließt ein Comeback im Profifußball aus. Er ist sogar froh, dass kein Angebot kam.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH