Mainz-Trainer Henriksen für ein Pokalspiel gesperrt

Veröffentlicht 20.08.2025 - 16:51 Uhr

Bo Henriksen darf das Zweitrundenspiel des FSV Mainz 05 im DFB-Pokal nur von der Tribüne aus verfolgen.
