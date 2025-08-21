Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen
Home
Sport
Fußball-News
Fußball:
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen
Veröffentlicht 21.08.2025 - 08:57 Uhr
Über 100 Festnahmen und ein Abbruch kurz nach der Halbzeit: Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana gerät außer Kontrolle.
© dpa
Newsticker
#
Maschinenbau-Exporte leiden unter Zoll-Konflikt
Wirtschaft
#
Zverev? Sinner? Djokovic? Fragen vor dem US- Open-Spektakel
News
#
Wie erkennen Bewerber familienfreundliche Arbeitgeber?
Job & Geld
#
Russland verstärkt wieder Luftangriffe auf Ukraine
Ausland
#
Blümchen sagt weitere Konzerte ab
Musik
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH