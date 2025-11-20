Keine sportlichen Konsequenzen für Adeyemi beim BVB

Veröffentlicht 20.11.2025 - 13:42 Uhr

Karim Adeyemi bleibt trotz eines Strafbefehls wegen illegalen Waffenbesitzes Teil des BVB-Teams. Trainer Niko Kovac setzt auf Unterstützung statt Ausgrenzung.
BundesligaBorussia DortmundFußballDeutschlandNordrhein-WestfalenDortmund
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH