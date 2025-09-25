Hirnverletzungen: Ex-Arsenal-Spieler Vigar gestorben

Hirnverletzungen: Ex-Arsenal-Spieler Vigar gestorben

Aktualisiert 25.09.2025 - 23:35 Uhr

Der englische Fußball trauert um einen jungen Spieler. Zuletzt war der 21-Jährige bei Chichester City aktiv.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH