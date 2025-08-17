Gladbach dank Hack im Pokal weiter

Veröffentlicht 17.08.2025 - 17:30 Uhr

Das war ein hartes Stück Arbeit! Nur mit viel Mühe vermeidet Gladbach bei einem Fünftligisten eine Blamage. In der Liga muss eine klare Steigerung her.
© dpa

