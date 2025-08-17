Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Gladbach dank Hack im Pokal weiter
Home
Sport
Fußball-News
DFB-Pokal:
Gladbach dank Hack im Pokal weiter
Gladbach dank Hack im Pokal weiter
Veröffentlicht 17.08.2025 - 17:30 Uhr
Das war ein hartes Stück Arbeit! Nur mit viel Mühe vermeidet Gladbach bei einem Fünftligisten eine Blamage. In der Liga muss eine klare Steigerung her.
© dpa
Newsticker
#
Gladbach dank Hack im Pokal weiter
Fußball-News
#
Rassistische Äußerungen? Pokalspiel in Leipzig unterbrochen
Fußball-News
#
USA: Russland akzeptiert Sicherheitsgarantien für Ukraine
Ausland
#
Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus
Inland
#
Townsend düpiert Top-Fahrer und gewinnt Hamburger Cyclassics
News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH