Florenz vor Mainz-Spiel: Trainer ist weg, Gosens fällt aus

Aktualisiert 04.11.2025 - 12:23 Uhr

Robin Gosens fällt vorerst aus. Damit verpasst der Nationalspieler das Gastspiel des italienischen Clubs bei Mainz 05. Zudem muss der Trainer gehen.
