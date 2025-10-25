FC Bayern im Stau: Anpfiff in Gladbach verschoben

FC Bayern im Stau: Anpfiff in Gladbach verschoben

Veröffentlicht 25.10.2025 - 15:00 Uhr

Der FC Bayern wird auf dem Weg ins Gladbacher Stadion aufgehalten. Deshalb kann das Bundesliga-Match nicht wie geplant beginnen.
