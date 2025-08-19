Direkt zum Hauptinhalt springen
Ex-Weltmeister Boateng löst Vertrag in Linz auf
Ex-Weltmeister Boateng löst Vertrag in Linz auf
Veröffentlicht 19.08.2025 - 11:18 Uhr
Der Fußball-Weltmeister von 2014 beendet sein Engagement in Österreich vorzeitig. Zu seiner Zukunft will er sich bald äußern.
