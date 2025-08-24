Ex-Bundesliga-Coach Oenning übernimmt Job in Iran

Ex-Bundesliga-Coach Oenning übernimmt Job in Iran

Veröffentlicht 24.08.2025 - 12:42 Uhr

In der Bundesliga hatte der 59-Jährige einst den HSV und Nürnberg trainiert. Nun arbeitet er als Assistent von Vahid Hashemian in Teheran.
