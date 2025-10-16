Dritter Torhüter als Held: Marokko im Finale der U20-WM

Dritter Torhüter als Held: Marokko im Finale der U20-WM

Veröffentlicht 16.10.2025 - 12:06 Uhr

Marokkos Fußball-Nachwuchs steht erstmals im Finale der U20-WM. Gegen Frankreich wird ein Joker zum Matchwinner.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH