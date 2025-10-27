DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich

Veröffentlicht 27.10.2025 - 10:09 Uhr

Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
