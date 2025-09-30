Coming-out von Fußballerin Freigang «ein Versehen»

Veröffentlicht 30.09.2025 - 10:03 Uhr

Laura Freigang spricht offen über ihr unbeabsichtigtes Coming-out und erklärt, warum sie eigentlich nie ein Statement dazu abgeben wollte.
