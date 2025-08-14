Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Coman-Wechsel steht bevor: Ab nach Saudi-Arabien
Home
Sport
Fußball-News
Fußball-Transfers:
Coman-Wechsel steht bevor: Ab nach Saudi-Arabien
Coman-Wechsel steht bevor: Ab nach Saudi-Arabien
Aktualisiert 14.08.2025 - 12:43 Uhr
Nach zehn Jahren verlässt Kingsley Coman den FC Bayern. Der Millionen-Wechsel zum Club von Cristiano Ronaldo befindet sich in der Endphase.
© dpa
Newsticker
#
«Unser Traum»: Bielefeld bereit für nächstes Pokal-Märchen
Fußball-News
#
Verfassungsschutz sieht Brandenburger AfD als rechtsextrem
Inland
#
Studie: Bei jedem zweiten Haushalt liegt Glasfaser-Internet
News
#
Israels Finanzminister droht mit Annexion von Westjordanland
Ausland
#
Coman-Wechsel steht bevor: Ab nach Saudi-Arabien
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH