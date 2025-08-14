Coman-Wechsel steht bevor: Ab nach Saudi-Arabien

Aktualisiert 14.08.2025 - 12:43 Uhr

Nach zehn Jahren verlässt Kingsley Coman den FC Bayern. Der Millionen-Wechsel zum Club von Cristiano Ronaldo befindet sich in der Endphase.
