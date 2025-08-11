Berichte: Torwart Donnarumma soll PSG verlassen

Berichte: Torwart Donnarumma soll PSG verlassen

Veröffentlicht 11.08.2025 - 19:21 Uhr

Gianluigi Donnarumma und Paris Saint-Germain gehen laut Medien schon bald getrennte Wege. Die Beziehung sei vollständig zerbrochen, heißt es.
