Für die ganz Großen reicht es nicht: BVB muss noch lernen

Veröffentlicht 06.11.2025 - 12:27 Uhr

Der BVB bekommt von Manchester City seine Grenzen aufgezeigt. Die Dortmunder wissen, woran sie noch arbeiten müssen. Ein Comeback ist der Lichtblick der England-Reise.
© Thomas Eßer, dpa

