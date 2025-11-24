BVB ohne Beier gegen Villarreal

Veröffentlicht 24.11.2025 - 14:51 Uhr

Maximilian Beier kann in der Champions League nicht für Borussia Dortmund stürmen. Eine Muskelverhärtung sorgte am Montag für das vorzeitige Ende der Trainingseinheit.
Champions LeagueBorussia DortmundFC VillarealFußballDeutschlandNordrhein-WestfalenSpanienDortmund
