Schalke 04 holt Angreifer Gomis aus der Schweiz

Veröffentlicht 01.09.2025 - 17:15 Uhr

Im Sturm legt der FC Schalke 04 noch einmal nach und holt Christian Gomis aus Winterthur.
