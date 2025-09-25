Rechtsstreit mit Bobic: Hertha muss Millionen zahlen

Rechtsstreit mit Bobic: Hertha muss Millionen zahlen

Veröffentlicht 25.09.2025 - 13:30 Uhr

Fredi Bobic setzt sich vor Gericht durch: Die klamme Hertha muss Millionen zahlen. Doch der Rechtsstreit könnte noch weitergehen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH