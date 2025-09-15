Preußen Münster besetzt zwei Direktorenposten

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat zwei Führungspositionen besetzt und einen Sportdirektor und einen Technischen Direktor verpflichtet. Sportdirektor wird der gebürtige Münsteraner Jan Uphues, der zuletzt für den Ligakonkurrenten Holstein Kiel gearbeitet hatte. Als Technischer Direktor soll David Niehues arbeiten. Beide sind Sport-Geschäftsführer Ole Kittner unterstellt und sollen ihre neuen Posten im Oktober antreten. Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen!