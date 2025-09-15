Preußen Münster besetzt zwei Direktorenposten

Veröffentlicht 15.09.2025 - 16:27 Uhr

Unter Sportchef Ole Kittner installiert Preußen Münster zwei Direktorenposten. Der Sportdirektor kommt vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel.


