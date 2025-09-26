Porath schießt Schalke auf den Aufstiegsplatz

Porath schießt Schalke auf den Aufstiegsplatz

Veröffentlicht 26.09.2025 - 20:36 Uhr

Mit einer starken Leistung setzt sich der FC Schalke in der Spitzengruppe fest. Der Sieg stand dennoch auf des Messers Schneide.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH