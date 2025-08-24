Kiel feiert in Fürth den ersten Saisonsieg

Veröffentlicht 24.08.2025 - 15:42 Uhr

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt kann Holstein Kiel aufatmen. Beim 2:0 gegen Greuther Fürth macht zunächst ein Neuzugang den Unterschied.
