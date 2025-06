«Kicker»: Rangnick kommt nicht zu Hertha BSC

Diese Personalie sorgt für Aufsehen in Berlin. Ralf Rangnick soll ein Hertha-Kandidat für die Geschäftsführung sein. Allerdings will der einstige RB-Architekt offenbar lieber in Österreich bleiben.

© Arne Richter und Jordan Raza, dpa