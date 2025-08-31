Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt
Home
Sport
2. Bundesliga
2. Fußball-Bundesliga:
Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt
Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt
Veröffentlicht 31.08.2025 - 15:45 Uhr
Im Duell mit seinem Ex-Verein droht FCK-Trainer Lieberknecht der nächste Tiefschlag. Doch am Ende dreht seine Mannschaft das Spiel.
© dpa
Newsticker
#
BVB-Sportdirektor: Kein 70-Millionen-Transfer von Beier
1. Bundesliga
#
Wolfsburg verpasst auch unter neuem Coach Heimsieg
1. Bundesliga
#
Piastri-Triumph in Zandvoorts Dünen vor Verstappen
News
#
«Washington Post»: US-Regierung erwägt Umsiedlung aus Gaza
Ausland
#
Medien: Bayern will Ex-Leipziger Lookman ausleihen
1. Bundesliga
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH