Zwei Spiele Sperre für Mönchengladbachs Castrop

Fußballprofi Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach in den nächsten beiden Bundesligaspielen fehlen. Das DFB-Sportgericht belegte den 22-Jährigen wegen rohen Foulspiels mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit. Fußball-News wie Du sie willst – direkt auf Dein Handy. Vodafone Daily liefert Dir Spielberichte, Highlights und alles rund ums Match – per Nachricht, ohne zusätzliche App, werbefrei und sicher. Jetzt kostenlos testen! Castrop hatte im Spiel gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag in der 19. Minute nach einem brutalen Foul an Münchens Luis Diaz von Schiedsrichter Sascha Stegemann die Rote Karte gesehen. Im DFB-Pokal (20.45 Uhr) am Dienstag gegen den Karlsruher SC kann Castrop hingegen eingesetzt werden. Das Urteil ist rechtskräftig.