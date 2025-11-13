Wolfsburg trennt sich auch von Sportdirektor Schindzielorz

Veröffentlicht 13.11.2025 - 15:54 Uhr

Beim VfL Wolfsburg gehen die Aufräumarbeiten weiter. Nach dem Trainer muss nun auch der Sportdirektor gehen.
© dpa

