Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe

Aktualisiert 01.09.2025 - 20:00 Uhr

Victor Boniface wechselt innerhalb der Bundesliga. Künftig trägt der Bayer-Stürmer ein grün-weißes Trikot.
