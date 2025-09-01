Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe
Home
Sport
1. Bundesliga
Fußball-Bundesliga:
Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe
Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe
Aktualisiert 01.09.2025 - 20:00 Uhr
Victor Boniface wechselt innerhalb der Bundesliga. Künftig trägt der Bayer-Stürmer ein grün-weißes Trikot.
© dpa
Newsticker
#
Werder Bremen holt Leverkusens Boniface per Leihe
1. Bundesliga
#
Beziehung zu Mitarbeiterin: Nestlé entlässt Konzernchef
Wirtschaft
#
Medien: Gündogan vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul
Fußball-News
#
Schalke 04 holt Angreifer Gomis aus der Schweiz
2. Bundesliga
#
Neue Gaza-Hilfsflotte nach Barcelona zurückgekehrt
Ausland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH