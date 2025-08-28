Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Weiper verlängert in Mainz bis 2029
Home
Sport
1. Bundesliga
Bundesliga:
Weiper verlängert in Mainz bis 2029
Weiper verlängert in Mainz bis 2029
Veröffentlicht 28.08.2025 - 14:57 Uhr
Mainz 05 und Nelson Weiper einigen sich auf einen neuen Vertrag. Das Eigengewächs bleibt langfristig.
© dpa
Newsticker
#
Mit Spektakel und Weiper-Tor: Mainz spielt weiter europäisch
Fußball-News
#
George Clooney trotz Krankheit auf dem roten Teppich
TV & Kino
#
UN-Chef fordert von Israel Verzicht auf Stadt-Gaza-Einnahme
Ausland
#
Speerwerfer Weber und Hindernisläufer Ruppert feiern Siege
News
#
Die Woltemade-Wende: VfB-Star vor Wechsel nach England
Fußball-News
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH