Weiper verlängert in Mainz bis 2029

Weiper verlängert in Mainz bis 2029

Veröffentlicht 28.08.2025 - 14:57 Uhr

Mainz 05 und Nelson Weiper einigen sich auf einen neuen Vertrag. Das Eigengewächs bleibt langfristig.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH