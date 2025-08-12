Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker
Home
Sport
1. Bundesliga
Millionen-Geschäft:
VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker
VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker
Veröffentlicht 12.08.2025 - 10:30 Uhr
Im Wechselpoker um Nationalstürmer Nick Woltemande hat Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart dem FC Bayern München eine Frist gesetzt.
© dpa
Newsticker
#
Franziska van Almsick kämpft bis heute mit Essstörung
Panorama
#
Medien: RB Leipzig vor Verpflichtung von Stürmer Romulo
1. Bundesliga
#
Entspannung beim Gaming: Augen auf, aber nicht zu lange
News
#
Mauritius: Verunglückter Deutscher war Student aus Bayern
Panorama
#
Hitze: Was hilft bei geschwollenen Beinen?
Gesundheit
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH