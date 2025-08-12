VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker

VfB setzt Bayern Ultimatum im Woltemade-Poker

Veröffentlicht 12.08.2025 - 10:30 Uhr

Im Wechselpoker um Nationalstürmer Nick Woltemande hat Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart dem FC Bayern München eine Frist gesetzt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH