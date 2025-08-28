Direkt zum Hauptinhalt springen
SV Werder holt Verteidiger Schmidt per Leihe
Fußball-Bundesliga:
SV Werder holt Verteidiger Schmidt per Leihe
SV Werder holt Verteidiger Schmidt per Leihe
Veröffentlicht 28.08.2025 - 22:00 Uhr
Werder Bremen reagiert auf die Personalmisere und verpflichtet in Isaac Schmidt einen weiteren Außenverteidiger. Der 25-Jährige hat einen Vorteil.
