St. Pauli hält nach Niederlagenserie an Trainer Blessin fest

Veröffentlicht 23.11.2025 - 20:09 Uhr

Der FC St. Pauli setzt seinen freien Fall fort. Auch das achte Ligaspiel nacheinander geht verloren. Der Trainer bleibt trotzdem.
BundesligaFC St. PauliUnion BerlinFußballDeutschlandHamburgBerlin
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH