Schlotterbeck über Zukunft: «Sehr wichtige Entscheidung»

Schlotterbeck über Zukunft: «Sehr wichtige Entscheidung»

Veröffentlicht 19.10.2025 - 08:57 Uhr

Der Vertrag des Nationalspielers beim BVB läuft 2027 aus. Wie geht es weiter? Der Verteidiger macht sich Gedanken.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH