Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
RB Leipzig räumt Kader auf: Openda vor Turin-Wechsel
Home
Sport
1. Bundesliga
Fußball-Bundesliga:
RB Leipzig räumt Kader auf: Openda vor Turin-Wechsel
RB Leipzig räumt Kader auf: Openda vor Turin-Wechsel
Veröffentlicht 01.09.2025 - 09:48 Uhr
So aktiv kurz vor Transferschluss war RB Leipzig selten. Nach Vermeeren geht wohl auch Openda. Weitere Spieler könnten folgen.
© dpa
Newsticker
#
Was wirklich wirkt: Tipps für die Powerpoint-Präsentation
Job & Geld
#
Ziemlich delulu: Das war der Labubu-Sommer
Panorama
#
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Nationalmannschaft
#
RB Leipzig räumt Kader auf: Openda vor Turin-Wechsel
1. Bundesliga
#
Muss man auch im Falle einer Krankmeldung erreichbar sein?
Job & Geld
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH