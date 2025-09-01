RB Leipzig räumt Kader auf: Openda vor Turin-Wechsel

RB Leipzig räumt Kader auf: Openda vor Turin-Wechsel

Veröffentlicht 01.09.2025 - 09:48 Uhr

So aktiv kurz vor Transferschluss war RB Leipzig selten. Nach Vermeeren geht wohl auch Openda. Weitere Spieler könnten folgen.
