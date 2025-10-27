Nach Unfall: Frankfurt-Profi trauert um seine tote Katze

Nach Unfall: Frankfurt-Profi trauert um seine tote Katze

Veröffentlicht 27.10.2025 - 10:57 Uhr

Eintracht-Spieler Michy Batshuayi hat intensiv um das Leben seiner Katze gekämpft - am Ende vergeblich.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH