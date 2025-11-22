Mainzer Kohr bittet nach Platzverweis um Entschuldigung

Aktualisiert 22.11.2025 - 16:14 Uhr

Der Mainzer Dominik Kohr hat Jens Nowotny und Luiz Gustavo als Rekordhalter bei Bundesliga-Platzverweisen überholt. Am Tag danach meldet er sich in den sozialen Medien zu Wort.
BundesligaFSV Mainz 05TSG HoffenheimFußballDeutschlandRheinland-PfalzBaden-WürttembergMainz
