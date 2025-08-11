Direkt zum Hauptinhalt springen
Leverkusen verpflichtet Keeper Blaswich aus Leipzig
Leverkusen verpflichtet Keeper Blaswich aus Leipzig
Veröffentlicht 11.08.2025 - 15:36 Uhr
Nach dem Abgang von Lukas Hradecky hat Vizemeister Bayer Leverkusen schnellen Ersatz gefunden - beim Ligakonkurrenten aus Leipzig.
