Hoffenheim trennt sich von zwei Geschäftsführern

Veröffentlicht 05.11.2025 - 16:51 Uhr

Der Machtkampf bei der TSG 1899 Hoffenheim ist entschieden. Zwei Geschäftsführer müssen ihren Posten räumen.
