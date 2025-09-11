Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze

Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze

Veröffentlicht 11.09.2025 - 12:12 Uhr

Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH