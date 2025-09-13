Dank Bakayoko: Leipzig siegt in Mainz

Veröffentlicht 13.09.2025 - 17:30 Uhr

Eine feine Einzelleistung beschert RB Leipzig in Mainz den zweiten Saisonsieg. Die Rheinhessen hängen dagegen vorerst im Tabellenkeller fest.
© Eric Dobias, dpa

