1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

Veröffentlicht 01.09.2025 - 17:27 Uhr

Aufsteiger 1. FC Köln legt auf der Außenposition noch einmal nach. Vom belgischen Meister kommt Alessio Castro-Montes.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH