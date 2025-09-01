Direkt zum Hauptinhalt springen
1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien
Home
Sport
1. Bundesliga
Fußball-Bundesliga:
1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien
1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien
Veröffentlicht 01.09.2025 - 17:27 Uhr
Aufsteiger 1. FC Köln legt auf der Außenposition noch einmal nach. Vom belgischen Meister kommt Alessio Castro-Montes.
© dpa
