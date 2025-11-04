Was tun, wenn es zu Hause brennt?

Was tun, wenn es zu Hause brennt?

Veröffentlicht 04.11.2025 - 00:09 Uhr

Bei Feuer in Wohnzimmer oder Küche ist Panik kein guter Ratgeber. Tipps, wie Sie im Brandfall am besten reagieren, damit Ihnen und Ihren Liebsten nichts passiert.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH