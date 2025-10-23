Warum Zimmerpflanzen auch mal duschen sollten

Warum Zimmerpflanzen auch mal duschen sollten

Veröffentlicht 23.10.2025 - 15:00 Uhr

Die dunkle Jahreszeit kann Zimmerpflanzen zu schaffen machen. Bevor die ihre Blätter fallen lassen, könnte Abstauben helfen - und ein Ortswechsel.
