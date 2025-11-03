Frostschäden vermeiden: Was die Regenwassertonne schützt

Frostschäden vermeiden: Was die Regenwassertonne schützt

Veröffentlicht 03.11.2025 - 16:54 Uhr

Ihre Regenwassertonne soll auch im Winter weiterverwendet werden? Warum dann ein Stück Styropor hilfreich sein kann.
