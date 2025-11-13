Verletztengeld bezogen, doch noch nicht geheilt: Und jetzt?

Veröffentlicht 13.11.2025 - 00:09 Uhr

Was passiert, wenn nach einem Arbeitsunfall die Genesung stockt und an Arbeit nicht zu denken ist? Das erklärt ein Experte.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH